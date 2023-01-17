«Ноттингем Форест» объявил о подписании хавбека Данило из «Палмейраса»

«Ноттингем Форест» подписал опорного полузащитника Данило, который перешёл в клуб из бразильского «Палмейраса». Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с игроком будет действовать до лета 2029 года, игрок будет выступать под 28-м номером. По сведениям журналистов, англичане заплатят за игрока около € 20 млн.

«Я узнал немного об истории клуба и увидел, что они выиграли два европейских кубка. Я также говорил с Густаво Скарпой, и он сказал мне, что Ноттингем — отличный город, а у «Фореста» качественная команда с действительно хорошим персоналом.

Я проявлю большую решительность и сильное желание побеждать и всегда буду стараться делать всё возможное на поле для достижения положительных результатов. Я взволнован началом работы и знакомством со своими новыми товарищами по команде», — приводит слова Данило сайт «лесников».

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