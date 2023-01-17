Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрген Клопп не планирует покидать пост главного тренера «Ливерпуля»

Юрген Клопп не планирует покидать пост главного тренера «Ливерпуля»
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не планирует покидать свой пост, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

Также отмечается, что Клопп по-прежнему пользуется полной поддержкой руководства, несмотря на слабый сезон. При этом, новых трансферов на данном этапе не планируются.

«Ливерпуль» набрал 28 очков в 18 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (47).

В следующем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» встретится с «Челси». Матч состоится 21 января.
Напомним, Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2026 года.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

Новость по теме
Юрген Клопп объяснил отсутствие трансферов у «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023