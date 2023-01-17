Юрген Клопп не планирует покидать пост главного тренера «Ливерпуля»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не планирует покидать свой пост, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
Также отмечается, что Клопп по-прежнему пользуется полной поддержкой руководства, несмотря на слабый сезон. При этом, новых трансферов на данном этапе не планируются.
«Ливерпуль» набрал 28 очков в 18 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (47).
В следующем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» встретится с «Челси». Матч состоится 21 января.
Напомним, Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2026 года.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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