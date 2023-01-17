Ла Лига подала иск в отношении ФИФА в CAS

Руководители Ла Лиги подали иск в отношении ФИФА в спортивный арбитражный суд (CAS).
«ФИФА, кажется, думает только о немногих, не зная реального влияния на всех игроков в профессиональном футболе. Она думает только о небольшой группе клубов и игроков, когда в профессиональном футболе много профессиональных лиг, тысячи клубов и игроков, которые не участвуют в этих международных турнирах.
Эти решения, принятые в одностороннем порядке и без предварительного уведомления относительно календаря с новыми международными турнирами, наносят необратимый ущерб всей футбольной экосистеме», – приводит слова текста заявления AS.
Представители испанской лиги недовольны изменением формата проведения клубного чемпионата мира. Напомним, в декабре президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что с 2025 года в турнире будут участвовать 32 команды. Тогда же Ла Лига заявила, что «рассмотрит соответствующие юридические действия, чтобы помешать проведению клубного чемпионата мира в заявленном формате».
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы:
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