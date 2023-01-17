«Способ объявления трансфера был другим». Аррисабалага – о переходе Мудрика в «Челси»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага прокомментировал переход украинского вингера Михаила Мудрика в лондонский клуб.

«Способ объявления трансфера был немного другим, чем обычно. Мы не могли понять, будет трансфер или нет. Но потом мы увидели, как он появился в перерыве. В это время мы были в раздевалке. Мы рады видеть его в клубе. Возможно, мы сможем встретиться завтра. Он большой игрок, который приходит сюда, чтобы помочь.

Мы надеемся, что все новички смогут помочь в этом сезоне, все этого хотят. У нас в феврале Лига чемпионов. Мы вылетели из внутренних кубков, поэтому думаем об АПЛ и Лиге чемпионов», — приводит слова Аррисабалаги Absolute Chelsea.

Мудрик стал игроком «Челси» 15 января. По информации различных инсайдеров, лондонский клуб заплатил за украинца € 70 млн, а ещё € 30 млн «Шахтёр» может получить в качестве бонусов.

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