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Доменико Тедеско может возглавить «Ниццу»

Доменико Тедеско может возглавить «Ниццу»
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Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может начать работать в Лиге 1.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, вариант с приглашением 37-летнего специалиста рассматривает «Ницца», уволившая Люсьена Фавра на прошлой неделе.

Еще один вариант клуба – главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар. С его представителями на этой неделе планируется встреча, также как и с агентами Тедеско и еще одного кандидата.

«Ницца» набрала 25 очков в 19 матчах и занимает десятое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «ПСЖ» (47).

Напомним, Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Вместе с командой специалист выиграл серебряные медали чемпионата России — 2020/2021. C декабря 2021 по сентябрь 2022 года Тедеско работал в «РБ Лейпциг».

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