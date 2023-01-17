Руководство «Тоттенхэма» может не продлить контракт с Конте из-за результатов команды

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте может покинуть свой пост летом.
Руководство клуба беспокоит текущая форма команды, и будущее итальянца находится под вопросом, сообщает Daily Mail.
Контракт 53-летнего тренера рассчитан до лета 2023 года, но предусматривает опцию продления еще на сезон. Клуб может отказаться продлевать действие договора, если игра и результаты не изменятся.
Напомним, Конте возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2021 года.
За последние 9 матчей в АПЛ «шпоры» проиграли 5 раз. «Тоттенхэм» набрал 33 очка и занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ.
Напомним, в последнем матче АПЛ подопечные Конте уступили лидирующему «Арсеналу» со счётом 0:2. Следующий матч «шпоры» проведут с «Манчестер Сити» 19 января.
Реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти:
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