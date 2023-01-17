Гендиректор «Шахтёра» Палкин прокомментировал возвращение Ракицкого в клуб

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин прокомментировал возвращение украинского защитника Ярослава Ракицкого в клуб.

«Ярослав Ракицкий вернулся в «Шахтер». Сегодня подписали контракт до конца сезона. Ярослав — опытный, сильный футболист, который стремится играть за Шахтер. Уверен, он сформирует конкуренцию в оборонительной линии и поможет нам во второй половине сезона в чемпионате и Лиге Европы», — написал Палкин в своей социальной сети.

С 2019 по 2022 год Ярослав играл за «Зенит».

Напомним, последним клубом Ракицкого был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в декабре 2022 года. За турецкий клуб Ракицкий сыграл восемь матчей в Суперлиге и один матч в Кубке страны, сделав одну голевую передачу.