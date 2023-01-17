Бенитес или Нуну Сантус могут поменять Мойеса на посту главного тренера «Вест Хэма»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес может покинуть свой пост.



В клубе не планировали увольнять шотландского специалиста, но одно набранное очко в последних семи матчах заставило владельцев задуматься о дальнейших действиях.



Большое значение будет иметь матч 21-го тура АПЛ против «Эвертона», который является прямым конкурентом «Вест Хэма» в борьбе за выживание, сообщает The Telegraph.



Руководство клуба рассматривает несколько вариантов на случай, если Мойес будет уволен. В «Вест Хэме» понимают, что не смогут заполучить таких специалистов, как Томас Тухель или Маурисио Почеттино.



Основными кандидатами являются Нуну Эшпириту Санту и Рафаэль Бенитес. Их рассматривают на краткосрочную перспективу до конца сезона.



Мойес возглавляет «Вест Хэм» с декабря 2019 года. Ранее он был главным тренером команды с ноября 2017 по май 2018 года.



«Вест Хэм» находится в зоне вылета в турнирной таблице АПЛ. После 19 матчей команда Мойеса занимает 18-е место, набрав 15 очков.

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