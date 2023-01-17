Скотт Мактоминей может перейти в «Ньюкасл» из-за нехватки игрового времени в «МЮ»

Шотландский полузащитник Скотт Мактоминей может покинуть «Манчестер Юнайтед».
«Ньюкасл» проявляет интерес к футболисту, обеспокоенному нехваткой игрового времени в текущем сезоне, сообщает The Telegraph.
Если руководство «сорок» увидит, что «МЮ» готов продать шотландца, то сделает предложение. Сам игрок допускает переход в «Ньюкасл».
Также клубу интересен полузащитник Рубен Невеш, но «Вулверхэмптон» не планирует с ним расставаться в январе, а «Ньюкасл» не сможет позволить себе купить португальца зимой.
«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 38 очков после 19 проведённых матчей. «Манчестер Юнайтед» также имеет 38 баллов в активе и делит третье место английской Премьер-лиги с «сороками».
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду:
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