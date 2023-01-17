Билялетдинов: не знаю, кто такой Мудрик, такие суммы тратятся на чемпионов мира

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о трансфере вингера Михаила Мудрика в «Челси».

«Я даже не знаю, кто такой Мудрик. Это не нормально, что людей покупают за такие огромные деньги, это взрывает рынок, как в своё время было и с другими футболистами. Это не очень хорошая история.



Такие дорогие трансферы разбалансируют рынок. Футболисты становятся переоцененными, планка повышается необоснованно. Такие суммы тратятся на чемпионов мира, а не на молодых игроков из «Шахтёра», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

Напомним, трансфер Мудрика в «Челси» стал самым дорогим среди переходов игроков из стран бывшего СССР в истории. За вингера сборной Украины «аристократы» заплатили € 100 млн, учитывая различные бонусы.

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