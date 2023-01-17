Тарасов: уход Хвичи из «Локомотива» — проблема общей работы президента и спортдира

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов поделился мнением об уходе из московской команды грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, который успешно проводит дебютный сезон за «Наполи».
«То, что отпустили Хвичу — проблема общей работы президента и спортивного директора. Привел и нашёл его Юрий Палыч Сёмин. А почему его не подписали на тот период? Наверное, посчитали, что сырой пацан недосмотрели, не увидели в нём перспективы.
Хотя он реально был талантливый. Я помню его первые тренировки в «Локомотиве». Видно, что техничный, с головой. Нужно было просто чуть-чуть направить его, помочь. Чтобы он играл больше не в дворовый футбол, как он по началу это делал, обыгрывая по десять человек. А больше играть на команду. Недосмотрели, он ушёл, не потерялся. И сейчас мы видим, кто такой Хвича. Я ему желаю больших успехов! Пишу ему в социальных сетях, всегда поздравляю», — приводит слова Тарасова Metaratings.
В нынешнем сезоне Серии А на счету Кварацхелии семь голов и столько же результативных передач в 15 матчах.
Хвича Кварацхелия как Лана Дель Рей. ХиТ. 125 выпуск
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