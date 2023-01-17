Тарасов: я бы посоветовал Баринову попробовать свои силы в Европе, он этого давно хотел

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов поделился мнением о возможном переходе Дмитрия Баринова в европейский чемпионат.

«Сейчас из «Локомотива» я хорошо общаюсь с Димой Бариновым. И ему лично желаю удачи. По слухам, у него есть предложение из Европы, и я бы посоветовал попробовать свои силы в Европе. Он этого сам давно хотел», — приводит слова Баринова Metaratings.

Дмитрий Баринов провёл в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей. Также 26-летний полузащитник принял участие в четырёх матчах текущего розыгрыша Кубка России, не отметившись результативными действиями.



Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Бешикаташ».