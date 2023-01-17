«В Италии футбол быстрее, чем в России». Бийол сравнил РПЛ и Серию А

Защитник «Удинезе» Яка Бийол, переехавший в Италию из московского ЦСКА, сравнил Серию А и РПЛ.

«Что изменилось для меня после ЦСКА? Абсолютно всё. В Италии для футболиста совершенно другой образ жизни. Каждую неделю у нас сложные матчи — именно поэтому Серии А более динамичная и резкая, чем РПЛ. На каждый матч ты должен выходить и показывать максимум.

Битрович сказал, что Серия А не космос? Не соглашусь с Кристияном. Серия А и весь итальянский футбол на порядок выше РПЛ. Это сложный европейский чемпионат, в котором играют мастера своего дела. В каждом матче — кубка или лиги, неважно — ты должен быть готов на все сто процентов. И да, в Италии футбол быстрее, чем в России.

В России ярко видны доминирующие клубы, а между лидерами и аутсайдерами — пропасть. В Италии такого нет: даже в командах со дна таблицы есть качественные футболисты, которые могут удивлять в матчах с грандами. В Италии действительно оборонительный футбол, тут Бистрович прав. Но тактика в Серии А — совершенно другой уровень», — приводит слова Бийола Sport24.

В нынешнем сезоне 23-летний Яка Бийол провел за «Удинезе» 15 матчей, в которых забил 2 гола.

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