Осинкьин: Сычевой голодный до игры и побед

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о новом нападающем команды Владимире Сычевым.



«Хочу, чтобы он с каждым днём лучше понимал нашу команду. По работе на тренировках у меня вообще никаких вопросов – он умеет и готов работать. Понятно, что он не прошёл академий, но он готов исправлять свои недочёты. Очень важно, что Владимир голодный до игры и побед. Хочется, чтобы его стремление прогрессировать было на этом этапе его жизни главным – и голы придут. У него есть данные, в том числе физические, которые позволяют ему продолжать много забивать», – приводит слова Осинькина Metaratings.

В первой части сезона Российской Премьер-Лиги Сычевой провёл за «Оренбург» 15 матчей, в которых забил 14 голов и стал автором одной результативной передачи. Новичок «Крыльев» делит со спартаковцем Квинси Промесом первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ.