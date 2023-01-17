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Дмитрий Сенников оценил зимние трансферы «Локомотива»

Дмитрий Сенников оценил зимние трансферы «Локомотива»
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Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о зимних трансферах команды.

«Глушенков себя проявил в «Спартаке». Пиняев — на перспективу хороший трансфер, у него отличные задатки. Футболист такого плана, похож на Максима Бузникина. Ему 18 лет, это непредсказуемый возраст, неизвестно, что с ним может произойти. Сколько соблазнов перед молодым футболистом, который переезжает в Москву? Он переходит в новую команду с другими правилами, там другой состав.

Михаил Галактионов — не Игорь Осинькин, который ему доверял. Здорово, если он заиграет, но Глушенкову будет легче, чем Пиняеву в 18 в новом клубе. Не факт, что проявит себя в первых матчах», – приводит слова Сенникова «Матч ТВ».

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