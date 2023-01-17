Главный тренер «Крыльев» Осинькин поделился мнением о Рассказове

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о российском защитнике московского «Спартака» Николае Рассказове, который прибыл на сборы команды в Турции.
«У нас сегодня товарищеская игра, но до подписания контракта он играть пока не будет. Николай достаточно молодой, но уже опытный русский игрок, выступавший в еврокубках. Примерно такого же хорошего футбольного возраста, как большая часть нашей команды. Мы всегда в первую очередь следим за россиянами, хотя закрыть все позиции без потери качества ими сложно. Надеемся на его уровень, мастерство.
У нас довольно давно травмирован Иванисеня, прооперирован Якуба. Мы понимаем, каким образом мы можем варьировать состав, в том числе рассматриваем вариант с Фернандо в центре поля. Но ещё очень далеко до возобновления сезона. В прошлом году у нас было три крайних защитника очень высокого уровня, но все трое одновременно не были доступны, наверное, ни разу. Мы не хотим снова оказаться в ситуации дефицита игроков, в которой мы находились почти весь август.
Во всех ребят в нашей команде я верю. В «Спартаке» действительно непросто. От нас туда в последнее время перешли несколько футболистов, но ни Чернов, ни Зиньковский пока не играют постоянно. Только Пруцев в последних матчах был игроком основы. То, что Николай играл не так много, обусловлено очень высокой конкуренцией и давлением. А у «Крыльев» исторически всегда получалось успешно принимать у себя бывших спартаковских воспитанников, они довольно большую пользу приносили нашему клубу», – приводит слова Осинькина Metaratings.
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