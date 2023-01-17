Стрепетов: тащить «Торпедо» со дна вместе с Дзюбой Талалаеву будет легче

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о возможном переходе российского нападающего Артёма Дзюбы в московское «Торпедо».



«Талалаев, судя по всему, ещё сомневается в вопросе Дзюбы. Но Артём — голеадор, а «Торпедо» обязательно нужен лидер и человек, который решает многие моменты на поле. А Дзюба может решать. И если игру поставить через Артёма, а Андрей это может сделать, если всё сойдётся между игроком, тренером и руководителями клуба, то Дзюба поможет «Торпедо», я в этом не сомневаюсь.



Да и не только после Турции… У него просто завышенная планка, многие клубы наверняка готовы были его рассмотреть. То, что он не попал в обойму в Турции — наверное, просто был не готов быть лидером. Принял решение уйти — это говорит о его характере. Будет очень интересно посмотреть на него в РПЛ, к тому же у нас есть примеры — его уход из «Зенита» в «Арсенал», после чего он попал в сборную. И сейчас Артём бросает вызов сам себе и своим недругам. А я в него верю, и в Андрея Талалаева, который сомневается, верю. Если Дзюба придёт в «Торпедо», это будет угроза для любой команды. Он может решить любой момент индивидуально, это голеадор, что бы мы ни говорили про возраст.



Тут многое зависит от главного тренера, от того, как Андрей Талалаев видит свою атаку, свою команду. У торпедовцев очень сложное положение, но Артёму не привыкать. И если игрок и тренер найдут контакт, если в команде появится ещё один лидер, то тащить команду со дна вместе с Дзюбой Талалаеву будет легче», – приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».