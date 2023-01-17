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Рафаэль Варан поделился эмоциями от сыгранных матчей на «Олд Траффорд»

Рафаэль Варан поделился эмоциями от сыгранных матчей на «Олд Траффорд»
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался об атмосфере на домашнем стадионе команды «Олд Траффорд».

«Каждый матч на «Олд Траффорд» — особенное событие. Это стадион с великолепной атмосферой. Это потрясающе. В концовке игры с «Манчестер Сити» я почувствовал связь с болельщиками. Мы действительно хотим побеждать и делать это в играх с большими соперниками на нашем стадионе», — приводит слова Варана пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте.

Рафаэль Варан перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» летом 2021 года. В нынешнем сезоне французский футболист принял участие в 15 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

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