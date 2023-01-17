Клопп надеется, что Диогу Жота восстановится к первому матчу Лиги чемпионов с «Реалом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассчитывает, что португальский форвард Диогу Жота сможет восстановиться от травмы к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом», которая состоится 21 февраля.
«Я точно не знаю, как долго Жота будет недоступен, но выглядит он действительно здорово. Он уже на поле и делает множество вещей, но ещё несколько недель он будет отсутствовать.
Возможно ли его возвращение к матчам Лиги чемпионов? Я считаю, что да, но не могу сказать точно», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Напомним, португалец получил травму в октябре. Из-за повреждения он пропустил чемпионат мира в Катаре. В текущем сезоне АПЛ форвард провёл за «Ливерпуль» четыре встречи и отдал одну результативную передачу.
Клопп после матча раздаёт фанатам пиво
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