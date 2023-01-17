Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Боруссия» М отклонила предложение «Баварии» по Зоммеру в размере € 8 млн

«Боруссия» М отклонила предложение «Баварии» по Зоммеру в размере € 8 млн
Комментарии

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха отклонила предложение «Баварии» по трансферу голкипера Яна Зоммера. Мюнхенцы предлагали за 34-летнего швейцарца € 8 млн и ещё € 1 млн в качестве бонусов, но это не устроило «Боруссию», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

При этом ранее СМИ сообщали, что сумма от € 8 млн до € 10 млн должна устроить команду из Мёнхенгладбаха, которая в качестве замены Зоммеру может подписать голкипера «Монпелье» Йонаса Омлина.

Контракт Зоммера с клубом истекает летом 2024 года.

Напомним, «Бавария» находится в поисках нового голкипера после того, как их основной вратарь и капитан команды Мануэль Нойер сломал ногу во время горнолыжного курорта. Сроки его возвращения до сих пор находятся под вопросом, хотя сам 36-летний ветеран хотел бы вернуться в строй в начале следующего сезона.

Новость по теме
Нюбель не вернётся в «Баварию» в этом сезоне. Голкипер продолжит играть за «Монако»

Лучшие сейвы Яна Зоммера за «Боруссию» М

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023