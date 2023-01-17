«Боруссия» М отклонила предложение «Баварии» по Зоммеру в размере € 8 млн

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха отклонила предложение «Баварии» по трансферу голкипера Яна Зоммера. Мюнхенцы предлагали за 34-летнего швейцарца € 8 млн и ещё € 1 млн в качестве бонусов, но это не устроило «Боруссию», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.



При этом ранее СМИ сообщали, что сумма от € 8 млн до € 10 млн должна устроить команду из Мёнхенгладбаха, которая в качестве замены Зоммеру может подписать голкипера «Монпелье» Йонаса Омлина.



Контракт Зоммера с клубом истекает летом 2024 года.



Напомним, «Бавария» находится в поисках нового голкипера после того, как их основной вратарь и капитан команды Мануэль Нойер сломал ногу во время горнолыжного курорта. Сроки его возвращения до сих пор находятся под вопросом, хотя сам 36-летний ветеран хотел бы вернуться в строй в начале следующего сезона.

Лучшие сейвы Яна Зоммера за «Боруссию» М