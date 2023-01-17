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Варан: игроки «Манчестер Юнайтед» стали лучше понимать, чего хочет Эрик тен Хаг

Варан: игроки «Манчестер Юнайтед» стали лучше понимать, чего хочет Эрик тен Хаг
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан рассказал, что команда стала лучше понимать идеи главного тренера Эрика тен Хага.

Сейчас мы чувствуем себя намного лучше, чем в прошлой игре с «Манчестер Сити». Теперь мы лучше знаем, чего хочет Эрик тен Хаг и как он хочет это сделать. Мы видим эволюцию этой команды. Мы провели полноценную игру на высоком уровне. Мы очень счастливы.

Интенсивность каждой игры в АПЛ невероятна. Это очень похоже на большие матчи в Лиге чемпионов. Ритм очень высок. Футболисты в лиге хорошо готовы физически. Мы знаем, как сложно побеждать, но «Манчестер Юнайтед силён, — приводит слова Варана пресс-служба „Манчестер Юнайтед“ на официальном сайте.

В ближайшем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Кристал Пэлас» (18 января), а затем отправится в гости к действующему лидеру АПЛ лондонскому «Арсеналу» (22 января).

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

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