Варан: игроки «Манчестер Юнайтед» стали лучше понимать, чего хочет Эрик тен Хаг

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан рассказал, что команда стала лучше понимать идеи главного тренера Эрика тен Хага.

Сейчас мы чувствуем себя намного лучше, чем в прошлой игре с «Манчестер Сити». Теперь мы лучше знаем, чего хочет Эрик тен Хаг и как он хочет это сделать. Мы видим эволюцию этой команды. Мы провели полноценную игру на высоком уровне. Мы очень счастливы.

Интенсивность каждой игры в АПЛ невероятна. Это очень похоже на большие матчи в Лиге чемпионов. Ритм очень высок. Футболисты в лиге хорошо готовы физически. Мы знаем, как сложно побеждать, но «Манчестер Юнайтед силён, — приводит слова Варана пресс-служба „Манчестер Юнайтед“ на официальном сайте.

В ближайшем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Кристал Пэлас» (18 января), а затем отправится в гости к действующему лидеру АПЛ лондонскому «Арсеналу» (22 января).

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