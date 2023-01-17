Источник: «Спартак» закончит зимнюю трансферную кампанию после переходов Дуарте и Тавареша

«Спартак» намерен завершить активную зимнюю трансферную кампанию в ближайшее время. Покупка нового опорного полузащитника будет отложена на лето, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, трансферы «Спартака» этой зимой возможны лишь на перспективу или в случае возникновения форс-мажоров с игроками основного состава. Последними реальными приобретениями красно-белых зимой станут уже перешедший в команду Алексис Дуарте, и защитник «Бенфики» Томаш Тавареш, который, по данным СМИ, подпишет контракт со «Спартаком» в ближайшее время.

«Спартак» после 17 туров занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 36 очков. Лидером соревнований является «Зенит», который набрал 42 очка. Российский чемпионат возобновится 3 марта.