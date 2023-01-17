Источник: «Спартак» закончит зимнюю трансферную кампанию после переходов Дуарте и Тавареша

«Спартак» намерен завершить активную зимнюю трансферную кампанию в ближайшее время. Покупка нового опорного полузащитника будет отложена на лето, информирует Metaratings.
Согласно сведениям источника, трансферы «Спартака» этой зимой возможны лишь на перспективу или в случае возникновения форс-мажоров с игроками основного состава. Последними реальными приобретениями красно-белых зимой станут уже перешедший в команду Алексис Дуарте, и защитник «Бенфики» Томаш Тавареш, который, по данным СМИ, подпишет контракт со «Спартаком» в ближайшее время.
«Спартак» после 17 туров занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 36 очков. Лидером соревнований является «Зенит», который набрал 42 очка. Российский чемпионат возобновится 3 марта.
- 17 января 2023
-
11:55
-
11:38
-
11:20
-
11:18
-
11:16
-
11:11
-
11:00
-
10:51
-
10:49
-
10:35
-
10:29
-
10:27
-
10:13
-
09:59
-
09:53
-
09:50
-
09:39
-
09:27
-
09:21
-
09:16
-
08:55
-
08:42
-
08:14
-
07:55
-
07:40
-
07:37
-
05:37
-
05:29
-
04:41
-
04:36
-
04:17
-
04:09
-
03:54
-
03:33
-
03:32