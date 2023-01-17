Спортивный директор «Лейпцига» подтвердил переход Нкунку в «Челси» летом

Спортивный директор «РБ Лейпциг» Макс Эберль подтвердил, что французский форвард Кристофер Нкунку летом перейдёт в лондонский «Челси».
«Могу ещё раз подтвердить, что сделка по Нкунку завершена. Без сомнения, он присоединится к «Челси» в июле», — приводит слова Эберля журналист Фабрицио Романо в «твиттере».
Ранее сообщалось, что футболист прошёл медицинское обследование для «Челси» ещё в сентябре. Лондонцы заплатят за Нкунку € 60 млн. Текущий контракт игрока с немецкой командой истекает летом 2023 года.
Кристофер Нкунку пропустил чемпионат мира в Катаре из-за травмы, полученной во время двустороннего матча на тренировке национальной команды Франции.
В текущем сезоне Бундеслиги он провёл за «Лейпциг» 15 матчей и забил 12 голов.
Камавинга нанёс травму Нкунку на тренировке сборной Франции
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