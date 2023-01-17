Кристоф Галтье оценил важность Марко Верратти для «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал, почему полузащитник Марко Верратти важен для парижского клуба. Игрок пропустил два последних матча парижан из-за травмы.



«Марко был ключевым игроком команды на протяжении многих лет. Когда он на поле, мы можем использовать разные схемы, потому что он очень оснащён технически. Для нас очень важна его способность быть связующим звеном между атакой и полузащитой. Сейчас Марко чувствует себя лучше, он начал беговые тренировки и скоро должен вернуться в общую группу», — приводит слова Галтье Football Italia.



Недавно итальянский полузащитник стал лишь вторым футболистом, которому удалось провести 400 матчей за парижан. В «ПСЖ» он перешёл в 2012 году из «Пескары».

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