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«Это как вообще?» Леонид Слуцкий — о трате «Челси» € 100 млн на Михаила Мудрика

«Это как вообще?» Леонид Слуцкий — о трате «Челси» € 100 млн на Михаила Мудрика
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Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о переходе нападающего «Шахтёра» Михаила Мудрика в «Челси». Сообщалось, что этот трансфер обошёлся синим в € 70+30 млн.

«€ 100 млн за футболиста, который сыграл несколько матчей в Лиге чемпионов — это как вообще? «Челси» — не команда для будущего, это команда для настоящего. Игрок на будущее не может стоить € 100 млн. По мне, у них есть деньги. Новые владельцы хотят доказать, что они ничуть не менее эффективны, чем предыдущее руководство. Опыта в этих трансферах и построениях у них нет, поэтому со стороны трансферы выглядят хаотично, неорганизованно и случайно. Посмотрим, что из этого получится.

У Мудрика потрясающая скорость. Но по мне, пока это игрок, который очень хорошо бежит», — сказал Слуцкий в видео, опубликованном на Youtube-канале «Коммент.Шоу».

Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж». Видеоролик:

«Сколько тогда стоит Кварацхелия?» Реакция СМИ и болельщиков на трансфер Мудрика в «Челси» «Сколько тогда стоит Кварацхелия?» Реакция СМИ и болельщиков на трансфер Мудрика в «Челси»
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