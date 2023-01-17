Сёмин заявил, что не видит трагедии в возможном уходе Баринова из «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался по поводу возможного ухода полузащитника Дмитрия Баринова из московской команды. По мнению специалиста, потеря Баринова не станет для железнодорожников трагедией.

«Комментировать будем, когда это произойдёт. «Бешикташ» — хороший клуб. Пока о трансфере говорят агенты, журналисты. Есть Карпукас, хороший парень. Если это произойдёт [уход Баринова], они будут в состоянии заменить его. Трагедии не вижу никакой», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».



Дмитрий Баринов провёл в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей. Также 26-летний полузащитник принял участие в четырёх матчах текущего розыгрыша Кубка России, не отметившись в них результативными действиями. Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Бешикаташ».