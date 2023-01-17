Молодой защитник ЦСКА Лукин: готов отдавать себя за эмблему этого клуба 5, 10, 15 лет
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18-летний защитник московского ЦСКА Матвей Лукин заявил, что готов полностью отдаваться за эмблему армейского клуба на протяжении многих лет. Он признался, что мечтает стать игроком стартового состава ЦСКА.
«Люблю клуб, я в нем с пяти лет. Полностью отдаю себя за эту эмблему и готов это делать пять, десять, пятнадцать лет. Но в футболе тяжело загадывать. Буду делать все, что только от меня зависит.
Есть ли у меня футбольная мечта? На данный момент — стать игроком старта ЦСКА», — приводит слова Лукина Sport24.
Напомним, Матвей Лукин является воспитанником академии ЦСКА. За основную команду армейцев он уже провёл два матча и отдал одну результативную передачу. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
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