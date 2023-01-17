Иван Игнатьев: личного тренера мне посоветовал Магомед-Шапи Сулейманов

Форвард «Локомотива» Иван Игнатьев рассказал, как изменил подход к тренировочному процессу после перехода в московский клуб.
«Сейчас многое переосмыслил. У меня есть цель, футбол сейчас на первом месте, остальное отставил в сторону. Каждый день работаю над собой. Посмотрим, как эта работа окупится в дальнейшем. От алкоголя полностью отказался.
Перестал ли ходить в ночные клубы? И до того ходил нечасто, но теперь — вообще перестал. Всё поменял. У меня появился личный тренер, который контролирует мое питание, режим сна, разрабатывает персональные тренировки, чтобы я не стух во время отпуска и так далее. Скоро год будет или около того, как я с ним знаком. Еще перед «Локомотивом» мы связались и договорились о сотрудничестве. Мне его Шапи посоветовал: он с ним работает уже довольно продолжительное время, и результат виден», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».
- 17 января 2023
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