Сёмин: «Краснодар» должен уже что-то выиграть. Все условия для этого есть
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Известный отечественный тренер Юрий Сёмин оценил амбиции футбольного клуба «Краснодар». По его мнению, «быки» должны бороться за трофеи, ведь у них есть все условия для этого.
«От этой команды [«Краснодара»] я уже давно жду, чтобы они поборолись за чемпионское звание. Все условия для этого есть: великолепная школа, потрясающий город, феноменальный стадион, наверное, лучший в Европе, отношение к футболу, болельщики любят, посещаемость. Они должны уже что‑то выиграть, но на протяжении долгого времени ничего пока они выиграть не могут», — приводит слова Юрия Сёмина «Матч ТВ».
Напомним, в сезоне-2022/2023 «Краснодар» набрал 25 очков за 17 туров. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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