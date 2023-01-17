В «Шахтёре» рассказали, как клуб может получить до € 30 млн от «Челси» за трансфер Мудрика

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин высказался о бонусах, прописанных в сделке с «Челси» по трансферу нападающего Михаила Мудрика. Они могут достигнуть € 30 млн.

«Предложение «Челси» по Мудрику не содержит пункта о «Золотом мяче». Это достижимые бонусы, которые, как нам кажется, могут быть достигнуты.



Бонусы составят € 30 млн. Все они связаны с возможными победами в Лиге чемпионов и английской Премьер-лиге в течение следующих лет», — приводит слова Палкина The Athletic.

22-летний Мудрик стал игроком «Челси» 15 января. Лондонский клуб выплатил за его переход € 70 млн, ещё € 30 млн возможны в качестве бонусов. Контракт с футболистом подписан на 8,5 лет.

Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж». Видеоролик: