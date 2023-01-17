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Дмитрий Кузнецов: не планирую и не хочу делать Fan ID. Люди останутся без футбола

Дмитрий Кузнецов: не планирую и не хочу делать Fan ID. Люди останутся без футбола
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Российский тренер Дмитрий Кузнецов рассказал, что не планирует оформлять «паспорт болельщика» (Fan ID), который с начала весенней части сезона станет обязательным документом для посещения матчей Российской Премьер-Лиги.

«Не планирую и не хочу делать Fan ID. Люди останутся без футбола», – сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

В первой части сезона работу «паспорта болельщика» тестировали на стадионах в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи. С весенней части сезона Fan ID станет обязательным документом посещения любого матча РПЛ.

Фанатские объединения многих клубов чемпионата России бойкотировали матчи турнира из-за введения Fan ID.

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