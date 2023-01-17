Чернышов: многие игроки, наверное, запуганы. Им говорят, что в Россию не надо ехать

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов, ныне возглавляющий сербский футбольный клуб «Раднички», высказался о ситуации с легионерами в российском футболе. По мнению специалиста, некоторые игроки запуганы, ведь им говорят, что в Россию не стоит ехать. При этом Чернышов призвал клубы РПЛ отказаться от легионеров среднего уровня в пользу своих воспитанников.
«Могут ли в нынешних условиях поехать в «Спартак» легионеры уровня периода экс-владельца красно-белых Андрея Червиченко? Во времена Червиченко в большом количестве приезжали средние футболисты. Честно скажем, легионеры были не очень высокого уровня. Но, как говорилось в фильме «Берегись автомобиля», деньги ещё никто не отменял. Если российскими клубами будут предложены хорошие финансовые условия, то к нам поедут. Может быть, европейцы не поедут.
Возможно, что сейчас будет происходить покупка средних футболистов. Многие футболисты, наверное, запуганы и получают информацию, что в Россию не надо ехать. Руководителям клубов стоит задуматься, что стоит отказаться от покупок среднего уровня иностранных футболистов, а сделать ставку на своих воспитанников», — приводит слова Чернышова Legalbet.
- 17 января 2023
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