В честь Ильи Цымбаларя планируют провести ретроматч с участием звёзд «Реала»

Олег Цымбаларь, сын бывшего футболиста московского «Спартака» Ильи Цымбаларя, рассказал, что ведутся переговоры о проведении ретроматча в честь его отца с участием бывших звёзд мадридского «Реала».

«Сказали, что сейчас ведём переговоры о ретроматче, как раз представитель фонда «Реала» присутствует сейчас на турнире. Как только получим ответ, то тогда уже сделаем и официальные заявления, начнём работу в этом направлении, составы примерно как в 1998 году, если брать «Реал», то это Роберто Карлос, Кларенс Зеедорф, Предраг Миятович, Фернандо Йерро. У «Спартака» тоже приближенный состав к 1998 году.



В любом случае планируем провести на «Открытие Банк Арене», потому что это спартаковский дом, я считаю, что было бы глупо проводить где-то на другом стадионе», — приводит слова Цымбаларя ТАСС.

Ильи Цымбаларя не стало на 45-м году жизни 28 декабря 2013 года. Он выступал за «Спартак» с 1993 по 1999 год.