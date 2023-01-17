Защитник ЦСКА Лукин: больших денег я пока не видел

18-летний защитник московского ЦСКА Матвей Лукин рассказал, на что тратит заработанные от футбола деньги.

«Больших денег я пока и не видел. Большую часть зарплаты отдаю родителям или репетиторам по английскому и испанскому. Раньше тоже учил, но без практики всё забывалось. Ещё квартиру снимаю. Питаемся в основном на базе, только во время перерыва трачусь на продукты. Сложно их подбирать, нужны полезные и качественные. Хожу в магазин за куриной грудкой и овощами», — приводит слова Лукина Sport24.

Напомним, Матвей Лукин является воспитанником академии ЦСКА. За основную команду армейцев он уже провёл два матча и отдал одну результативную передачу. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.