Цыганков перешёл в «Жирону» за € 5 млн. Киевское «Динамо» сохранит 50% прав на игрока

Атакующий полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков перешёл в испанскую «Жирону».
«Виктор Цыганков перешёл в испанскую «Жирону» на условиях полноценного трансфера. «Динамо» получит компенсацию в размере € 5 млн и 50% от последующего трансфера игрока.
Действующий контракт игрока с «Динамо» завершался уже летом этого года, и, хотя клуб предлагал его продлить на взаимовыгодных условиях, штаб консультантов игрока попросил клуб совершить переход в это трансферное окно.
«Динамо» Киев желает Виктору Цыганкову удачи в карьере и надеется на дальнейшее продуктивное сотрудничество между нашим клубом и «Жироной».
За «Динамо» Цыганков провел 236 матчей во всех турнирах, в том числе 64 – в еврокубках. На счету Виктора – 94 гола, из которых 77 – в чемпионатах Украины, четыре – в национальном Кубке и 13 – на международной арене», — гласит заявление пресс-службы киевского клуба.
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