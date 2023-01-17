Кириченко: второе место «Сочи» — серьёзный успех, учитывая силу и возможности «Зенита»

Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко отказался высказываться о футболистах команды, но вспомнил прошлый сезон, когда сочинцы финишировали вторыми в Российской Премьер-Лиге.
«Сейчас я бы не хотел об этом высказываться. Я скажу так: год назад эта команда заняла второе место. Это серьёзный успех, особенно учитывая силу, комплектацию и возможности «Зенита». Многих игроков мы знаем, со многими работали. Команда качественная, и её надо возвращать на прежние позиции», — приводит слова Кириченко пресс-служба «Сочи» на официальном сайте.
Сегодня, 17 января, Дмитрию Кириченко исполнилось 46 лет. Он вошёл в тренерский штаб Курбана Бердыева в «Сочи» в конце ноября 2022 года. Ранее с этим специалистом Кириченко работал в «Ростове», иранском «Тракторе» и казахстанском «Кайрате».
- 17 января 2023
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