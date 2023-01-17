Гулиев: СМИ пытаются выставить меня отмороженным. Как я могу позвать «раз на раз» тренера?

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев отреагировал на слухи в СМИ, согласно которым он едва не подрался с главным тренером подмосковной команды Спартаком Гогниевым. Гулиев якобы пришёл в ярость после ряда замечаний и предложил наставнику «выйти раз на раз». Однако сам футболист эту информацию опровергает.

«Не знаю зачем, но в СМИ меня постоянно пытаются выставить каким-то суперотмороженным. Возможно, часть заслуги в этом моя. Но я просто не понимаю, зачем меня выставлять таким на постоянной основе. Это не так. Если пообщаться со мной, это сразу будет понятно. А просто так вкидывать… Ну, наверное, кому-то это нравится. Не знаю, с какой целью, но она явно не хорошая. Опубликованная новость — бред! Какие «раз на раз»? Что это такое? Как я могу такое предложить тренеру? Если кто-то в это верит, значит, не от большого ума. Не знаю, как можно поверить в этот бред.

Да, в футбольной команде периодически происходят недопонимания. Бывает, тренер злится на игрока, а тот ему может ответить. Но чтобы «раз на раз»? Это вообще бред. Не знаю, зачем такое публиковать.

У нас с тренером было небольшое недопонимание, но оно было больше организационным. Мы поговорили, всё выяснили. Да, разговор был не «сладким», но мы всё выяснили. Я понимал ситуацию по одному, а тренер — по-другому. Но после разговора всё разрешилось. Было недопонимание по моей травме. После того как мы всё выяснили, у меня появился индивидуальный график, по которому я тренируюсь из-за повреждения. На этом ситуация и кончилась. Последнее время «Химки» обсуждают в разрезе конфликтов. Видимо, людям хочется и меня добавить в эту историю.

До зимних сборов про «Химки» было очень много негативной информации. Писали и говорили, что тут всё невероятно плохо. Но это совсем не так. Идёт обычная работа. Сейчас понятно, какая перед нами стоит задача. Мы все работаем ради одной цели. В футбольном клубе и команде есть моменты, которые присутствуют всегда, но сейчас просто кто-то хочет всё это раздуть до невероятных масштабов. Уже настолько раздувают, что придумывают, что я «раз на раз» собирался выходить с тренером. Не получится! Повторюсь, идёт обычная работа. Если есть какие-то сложности, они решаются сразу же и на месте. Люди, которые пытаются раздуть, неправы», — приводит слова Гулиева Sport24.