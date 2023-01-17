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«Химки» объявили призы для первых 20 болельщиков, которые оформят Fan ID

«Химки» объявили призы для первых 20 болельщиков, которые оформят Fan ID
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Футбольный клуб «Химки» объявил список призов для первых 20 болельщиков, которые оформят Fan ID. Все они получат эксклюзивные командные календари.

Также для трёх обладателей паспорта болельщика предусмотрены более весомые призы, которые будут разыграны 28 февраля с помощью генератора случайных чисел:

  • первое место — возможность нанести символический удар по мячу перед началом матча;
  • второе место — ребёнок победителя сможет вывести игрока «Химок» на поле перед матчем;
  • третье место — два билета в VIP-ложу на домашний матч красно-чёрных.

Отметим, что реакция болельщиков подмосковного клуба в соцсетях на такой конкурс весьма неоднозначна. Положительные и отрицательные комментарии и эмодзи-реакции разделились примерно поровну.

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