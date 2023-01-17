«Торпедо» хочет подписать контракт с Артёмом Дзюбой в ближайшие дни
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«Торпедо» надеется подписать контракт с нападающим Артёмом Дзюбой в ближайшие дни. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, близкие к игроку.
Президент московского клуба Илья Геркус видит в Дзюбе игрока, который поможет команде сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге. Именно Геркус больше всего заинтересован в подписании Артёма, тогда как совет директоров сомневается в надобности этого перехода. Сам нападающий сейчас находится в Москве и продолжает переговоры с «Торпедо».
Напомним, российский футболист является свободным агентом. Последним клубом, за который выступал Дзюба, был турецкий «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт в начале ноября. Ранее форвард играл за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит» и тульский «Арсенал».
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