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Артём Дзюба согласен на понижение зарплаты ради перехода в «Торпедо»

Артём Дзюба согласен на понижение зарплаты ради перехода в «Торпедо»
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Нападающий Артём Дзюба согласен пойти на понижение зарплаты ради перехода в московское «Торпедо». Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

«Сейчас «Торпедо» — единственный вариант, который есть у Дзюбы, поэтому Артём готов подвинуться в финансовом аспекте», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, Дзюба является свободным агентом. Последним клубом, за который выступал российский футболист, был турецкий «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт в начале ноября. Ранее форвард играл за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит» и тульский «Арсенал».

«Торпедо» в 17 матчах набрало шесть очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

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