Первый тренер Алексея Миранчука сообщил, что не получал солидарных выплат за игрока

Первый тренер полузащитника Алексея Миранчука Александр Воронков рассказал, что так и не получил солидарные выплаты за переход футболиста в «Аталанту».

«Я никаких солидарных выплат за переход Лёши Миранчука в «Аталанту» не получал. По регламенту ФИФА, насколько мне известно, я должен был получить часть выплаты, которую «Аталанта» отправила в СДЮСШ «Виктория». Но они мне ничего не перечислили. В школу деньги пришли, но там молчат, на меня никто не выходил, я ничего не получал. Если вы спросите братьев, они подтвердят, что их первым тренером был я и именно я пахал на то, чтобы они стали профессиональными футболистами. Не знаю, как всё будет развиваться дальше, но думаю, что я ничего так и не получу.



Насколько я знаю, солидарные выплаты распределяются на усмотрение спортивной школы, на счёт которой они поступают. С Миранчуками я начал работать в ДЮСШ «Олимп», но сейчас все детские школы районов объединены в единую структуру — СДЮСШ «Виктория». Они просто не считают нужным выплатить мне какую-то часть суммы. В этой школе я уже давно не работаю — я уволился из неё, уехал в Новороссийск и теперь работаю в «Черноморце».



Как мне известно, РФС в курсе всей этой ситуации и знает, что по поводу солидарных выплат очень часто возникают вопросы и споры. Из-за такой несправедливости и получается, что у нас всего несколько ярких российских звёзд в мировом футболе. Надеюсь, что рано или поздно они проведут какое-то расследование и всё станет на свои места», — сказал Воронков «РБ Спорт».