Сборная Италии представила новую игровую форму

Федерация футбола Италии (FIGC) на официальном сайте представила новую игровую форму национальной команды.

Новым техническим спонсором FIGC стала немецкая компания adidas. Ранее производством формы сборной Италии занималась компания Puma. Дизайн экипировки был вдохновлён мрамором — природным и культурным символом Италии, из которого созданы многие культурные памятники страны. Домашняя форма выполнена в синем и голубом цвете с белыми полосами на плечах, а также логотипом технического спонсора и эмблемой сборной на груди. Гостевая футболка выполнена в белом цвете с узором, напоминающим текстуру мрамора.

Фото: официальный сайт FIGC

Фото: официальный сайт FIGC

«Мы вступаем в новую эру и гордимся, что делаем это вместе с adidas. На протяжении 113 лет итальянские сборные воспевали ценности и стиль своей страны во всём мире. Новая форма — это сильный элемент идентичности, выходящей за рамки спорта», — отметил президент FIGC Габриэле Гравина.