Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Италии представила новую игровую форму

Сборная Италии представила новую игровую форму
Комментарии

Федерация футбола Италии (FIGC) на официальном сайте представила новую игровую форму национальной команды.

Новым техническим спонсором FIGC стала немецкая компания adidas. Ранее производством формы сборной Италии занималась компания Puma. Дизайн экипировки был вдохновлён мрамором — природным и культурным символом Италии, из которого созданы многие культурные памятники страны. Домашняя форма выполнена в синем и голубом цвете с белыми полосами на плечах, а также логотипом технического спонсора и эмблемой сборной на груди. Гостевая футболка выполнена в белом цвете с узором, напоминающим текстуру мрамора.

Фото: официальный сайт FIGC

Фото: официальный сайт FIGC

«Мы вступаем в новую эру и гордимся, что делаем это вместе с adidas. На протяжении 113 лет итальянские сборные воспевали ценности и стиль своей страны во всём мире. Новая форма — это сильный элемент идентичности, выходящей за рамки спорта», — отметил президент FIGC Габриэле Гравина.

Новость по теме
«В Италии футбол быстрее, чем в России». Бийол сравнил РПЛ и Серию А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023