Экс-гендиректор «Юве»: Кварацхелия должен стоить более € 100 млн, учитывая трансфер Лукаку

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Лучано Моджи, отстранённый от футбола в 2006 году после «кальчополи», поделился мнением о стоимости игрока «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
«После матча в пятницу я отправил сообщение [президенту «Наполи»] Де Лаурентису, поздравив его с победой, но прежде всего отметив то, как он управляет своим клубом.
Всегда неприятно определять ценность игроков, по аналогии с другими трансферами. Но Кварацхелия, очевидно, стоит более € 100 млн. Потому что если Лукаку стоит столько и не может обработать мяч, то те, у кого есть техника, должны стоить больше», — приводит слова Моджи Football Italia со ссылкой на Radio Kiss Kiss Napoli.
Ранее «Наполи» обыграл «Ювентус» со счётом 5:1. Кварацхелия отметился в той игре одним голом и двумя голевыми передачами.
- 17 января 2023
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