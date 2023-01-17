Вегорст рассказал, как узнал об интересе «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегорст рассказал, как узнал об интересе английского клуба.

«Я сидел со своей девушкой, когда узнал об интересе тен Хага. Она удивилась, когда увидела моё выражение лица. Я странно выдохнул в тот момент. Это был очень приятный миг», — цитирует Вегорста пресс-служба клуба.

Первую часть сезона 30-летний Вегорст играл на правах аренды за «Бешикташ», в составе которого в 18 матчах забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. За разрыв соглашения турецкий клуб получил € 2,8 млн. Вегорст будет выступать в новой команде под 27-м игровым номером. Выступая за турецкий «Бешикташ», Вегорст носил футболку с 10-м номером. В «Манчестер Юнайтед» первым под 27-м номером играл Гари Невилл.