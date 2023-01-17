Аренда Феликса в «Челси» — самая дорогая в истории в пересчёте на ежемесячные платежи

Соглашение «Челси» и «Атлетико» об аренде полузащитника Жоау Феликса стало самым дорогим в истории футбола в пересчёте на ежемесячные платежи.
Арендное соглашение Феликса с «Челси» рассчитано до конца нынешнего сезона. Опция выкупа в контракте португальца с лондонским клубом не предусмотрена. Сообщалось, что «Челси» заплатит мадридцам € 11 млн за аренду Феликса, а также возьмёт на себя все расходы по зарплате игрока. Таким образом, ежемесячно клуб будет тратить € 1,9 млн, что является рекордом.
Второе место в списке самых дорогих аренд занимает аренда Гонсало Игуаина из «Ювентуса» в «Милан» за € 1,8 млн в месяц. На третьем месте располагается Пабло Мари, арендованный «Арсеналом» у «Фламенго» за € 1,6 млн в месяц и позже выкупленный у бразильского клуба. Аренда Фернандо «Бэйцзином» у «Спартака» занимает девятое место (€ 1,1 млн в месяц).
- 17 января 2023
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