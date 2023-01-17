В «Баварии» рассказали о ходе переговоров с «Боруссией» М о возможном переходе Зоммера

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан высказался о переговорах с мёнхенгладбахской «Боруссией» по поводу возможного трансфера голкипера Яна Зоммера.



«Два клуба находятся в процессе переговоров. Я не могу сказать, чем переговоры закончатся. Пока не о чем сообщать. Я не потерял сон из-за этой ситуации. У нас нет больших проблем с вратарями. У нас есть превосходный вратарь Свен Ульрайх, мы можем на него положиться. Но также не стоит исключать, что со Свеном может что-то случиться.



Сейчас мы изучаем варианты, это наша обязанность. Кевин Трапп? Нет смысла называть конкретные имена. Мы можем добавить ещё пять имён в список. Сначала мы рассмотрим каждый вариант, после чего примем окончательное решение», — приводит слова Кана Sky Germany.