«Боруссия» хочет арендовать Элангу до конца сезона

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга может пополнить состав дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, «шмели» уже ведут переговоры с манкунианцами о подписании Эланги на правах аренды до конца сезона.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги Энтони Эланга провёл за манкунианцев 13 матчей и отдал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что, помимо немцев, возможностью подписания Эланги интересовались «Борнмут» и «Эвертон», однако переезд в Бундеслигу и возможность выступления в Лиге чемпионов будут для шведа приоритетными.
«Манчестер Юнайтед» в 14 матчах набрал 26 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023. «Эвертон» (14) — на 17-м месте.
- 17 января 2023
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