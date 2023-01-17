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«Боруссия» хочет арендовать Элангу до конца сезона

«Боруссия» хочет арендовать Элангу до конца сезона
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга может пополнить состав дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, «шмели» уже ведут переговоры с манкунианцами о подписании Эланги на правах аренды до конца сезона.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Энтони Эланга провёл за манкунианцев 13 матчей и отдал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что, помимо немцев, возможностью подписания Эланги интересовались «Борнмут» и «Эвертон», однако переезд в Бундеслигу и возможность выступления в Лиге чемпионов будут для шведа приоритетными.

«Манчестер Юнайтед» в 14 матчах набрал 26 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023. «Эвертон» (14) — на 17-м месте.

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