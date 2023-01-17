Фердинанд: Эдегор невероятен. Вероятно, он станет игроком года для меня

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о полузащитнике «Арсенала» Мартине Эдегоре.
«Эдегор невероятен. Я восхищаюсь тем, какой путь он прошёл. Мартин был мальчиком-суперзвездой, купленным «Реалом» в 16 лет. Все говорили, что он следующая звезда мирового футбола. Он бы не стал тем парнем, которым является сейчас, если бы этой части не было в его истории. Были испытания и невзгоды, завышенные ожидания. Но ему пришлось смириться со своим положением, уйти в аренду в менее статусный клуб. Он смог усмирить эго, построить себя, вернуться, а затем перейти в «Арсенал», стать капитаном и вести клуб за собой.
Вероятно, Эдегор — мой футболист года. Холанд сделал то, что сделал, он был великолепен. Но, если Эрлинг сбавит обороты и станет забивать меньше, а лондонцы выиграют чемпионат Англии и Эдегор продолжит своё шествие, Мартин точно станет игроком года для меня», — приводит слова Фердинанда Mirror со ссылкой на Vibe with Five.
- 17 января 2023
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