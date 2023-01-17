Бушманов: с удовольствием принял бы участие в ретроматче между «Спартаком» и «Реалом»

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Евгений Бушманов заявил, что хочет принять участие в ретроматче с мадридским «Реалом».
«Думаю, что мероприятие подобного рода было бы интересно как игрокам того года, так и всем болельщикам. Конечно же, я бы с большим удовольствием принял участие в ретроматче между «Спартаком» и «Реалом».
Со многими ребятами мы все ещё на связи, иногда пишем друг другу», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Ранее сын Ильи Цымбаларя Олег сообщил, что ретроматч между «Спартаком» и «Реалом» хотят провести летом 2023 года. Сообщается, что планируются составы команд, приближенные к матчу 1998 года (30 сентября 1998 года «Спартак» в Москве победил «Реал» со счётом 2:1 в матче Лиги чемпионов. — Прим. «Чемпионата»).
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