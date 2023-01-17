Глава FFF Ноэль Ле Гре отвергает все обвинения в сексуальных и моральных домогательствах

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре, ранее отстранённый от должности, отрицает все обвинения в сексуальных и моральных домогательствах, выдвинутые против него, сообщает AFP.
По информации источника, Ле Гре был удивлён, узнав из СМИ о начале расследования после заявлений сотрудниц FFF о домогательствах со стороны главы организации. Ранее прокуратура Парижа возбудила уголовное дело в отношении Ле Гре, которое будет вести бригада по борьбе с преступлениями против личности (BRDP).
Напомним, после продления контракта с главным тренером «трёхцветных» Дидье Дешамом Ле Гре резко высказался о Зинедине Зидане, который считался одним из кандидатов на пост наставника французов. Позднее появилась информация, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы 81-летнего функционера в FFF сменил Мишель Платини.
- 17 января 2023
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